В Тобольском районе появилась вторя школьная "Точка роста"

В школе поселка Сетово открыли образовательный центр "Точка роста". Для отработки практических навыков оснастили современным оборудованием профильные кабинеты физики, химии, биологии, информатики и метапредметную лабораторию. Здесь педагоги будут проводить уроки и дополнительные занятия, заниматься с детьми проектной деятельностью.

По словам главы Тобольского района Леонида Митрюшкина, это уже второй образовательный центр для школьников Тобольского района, первый работает в школе села Байкалово. Открыли "Точку роста" в рамках нацпроекта "Образование", финансирование выделили из регионального и местного бюджетов.

"Что здесь есть? Ноутбуки, цифровые лаборатории, конструктор для практического изучения принципов создания электронных устройств на основе электронных компонентов и программируемых контролёров, учебный робот-манипулятор, набор для конструирования промышленных роботехнических систем. Уверен, что с "Точкой роста" уроки у сетовских учеников станут ещё интереснее. Успехов ребятам и педагогам!" – рассказал глава муниципалитета.