Упоровцы собрали гумпомощь для Курска

16:38 03 сентября 2024
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Фото - ИИЦ "Знамя правды" 

В Комплексном центре социального обслуживания населения Упоровского района собрано свыше тридцати посылок для отправки в Курскую область. Жители передали продукты, технику, необходимые вещи.

 "Организация регулярно участвует в гуманитарных миссиях. Это обязанность каждого из нас – помогать друг другу в беде", - отметил руководитель АНО "Сильные люди" Василий Спиридонов. 

В августе его подопечные, юные упоровские дзюдоисты, вместе с родителями самостоятельно передали в тюменский сортировочный центр партию груза не только для пострадавших жителей Курской области, но и для участников специальной военной операции.

Теги: благотворительность , гуманитарная помощь , Упоровский район
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