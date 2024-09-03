Упоровцы собрали гумпомощь для Курска

Фото - ИИЦ "Знамя правды"

В Комплексном центре социального обслуживания населения Упоровского района собрано свыше тридцати посылок для отправки в Курскую область. Жители передали продукты, технику, необходимые вещи.

"Организация регулярно участвует в гуманитарных миссиях. Это обязанность каждого из нас – помогать друг другу в беде", - отметил руководитель АНО "Сильные люди" Василий Спиридонов.

В августе его подопечные, юные упоровские дзюдоисты, вместе с родителями самостоятельно передали в тюменский сортировочный центр партию груза не только для пострадавших жителей Курской области, но и для участников специальной военной операции.