День знакомства проведет для детей и родителей Дворец творчества и спорта "Пионер"

Дворец творчества и спорта "Пионер" 7 сентября распахнет свои двери для всех желающих, чтобы ребята смогли выбрать направление и подходящую программу дополнительного образования.
В течение всего дня педагоги Дворца будут ожидать вас на трёх площадках:
🔹с 10:00 до 12:30 – Центр науки и техники (пр. Геологоразведчиков, 6а)
🔹с 12:30 до 15:00 – Центр туризма и экологии (ул. Перекопская, 34)
🔹с 14:30 до 17:00 – Дворец творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46)
В главном корпусе Дворца по адресу: ул. Челюскинцев, 46 уже с 14:30 до 15:00 для вас будет открыта фотозона, где вы сможете сделать незабываемые снимки на память и получить консультацию по записи.
В 15:00 начнется праздничная программа "Территория талантов", посвященная Дню открытых дверей и Дню знаний. Мероприятие состоится в рамках проекта "Большие семейные выходные", а это значит, что посетить праздник и весело провести время, вживую увидеть выступления лучших творческих коллективов Дворца можно всей семьей!
Далее с 16 часов в колонном зале пройдёт презентация основных направлений деятельности Дворца, где каждый сможет выбрать занятие себе по душе и узнать подробнее о программе. Также при необходимости специалисты с удовольствием помогут Вам подать заявку через Навигатор дополнительного образования.
График работы площадок составлен так, чтобы вы успели посетить все в один день, пообщаться с педагогами и задать все интересующие вопросы на презентациях направлений.
Вход свободный.
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