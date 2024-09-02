Семья Козенко – профессиональная династия, которая посвятила свою жизнь работе в нефтегазовой отрасли

Владимир Козенко пошел в "нефтянку" по стопам отца Николая Ивановича, который работал в нефтяной отрасли во времена ее становления в Пермском крае. Владимир Николаевич начинал свою карьеру на месторождениях ХМАО-Югры, а затем перешел на Уватский проект НК "Роснефть". Сегодня он трудится главным специалистом отдела текущего и капитального ремонта скважин в управлении добычи нефти и газа в "РН-Уватнефтегаз". Владимир Николаевич считает свою работу творческой, так как к каждой скважине нужен индивидуальный подход.
Его старший сын Александр Владимирович окончил Тюменский индустриальный университет по специальности "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений". Свои первые шаги в отрасли он сделал на Ардалинском нефтяном месторождении в Ненецком автономном округе, но затем вернулся в Тюменскую область, чтобы работать на Уватском проекте.
Династия Козенко в нефтяной промышленности насчитывает уже более 50 лет. Их семейная история – это история о том, как любовь к своему делу передается от поколения к поколению, формируя уникальное наследие.
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