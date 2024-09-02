Межрегиональный конкурс резьбы по кости пройдет в октябре в Тобольске

С 1 по 6 октября 2024 года в Тобольске пройдет межрегиональный конкурс резьбы по кости "80 лет Тюменской области", он направлен на формирование самобытности и нравственных ориентиров жителей региона, обеспечение связи поколений и духовного единства общества.

Конкурс проводится по номинациям "Лучшее косторезное изделие", "Лучший эскиз", "Лучшая публикация/статья", "Лучшая фотография" и "Лучшее культурное мероприятие".

К участию в конкурсе приглашаются представители организаций культуры, в том числе мастера косторезного искусства, ремесленники, мастера декоративно-прикладного искусства, художники, специалисты по ИЗО, PR-менеджеры, специалисты по организации и проведению мероприятий, фотографы.

Номинация конкурса "Лучшее косторезное изделие" будет проводиться в Тобольске в рамках II Всероссийского фестиваля косторезного искусства "Тобольск - город мастеров" с 1 по 6 октября 2024 года. Остальные номинации конкурса будут проходить в заочном формате.

Приём заявок на участие по всем номинациям конкурса осуществляется в электронном виде на e-mail: 72tob@list.ru до 20 сентября 2024 г. С подробной информацией о конкурсе можно познакомиться в Положении, оно размещено в соцсети "ВКонтакте". По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 982 777 1000 Турышева Ольга/

Конкурс проводит агентство креативных индустрий "АРТМИКС" при поддержке департамента культуры Тюменской области в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".