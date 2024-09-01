В тюменской области участились случаи вождения авто без прав

Тюменские автоинспекторы обеспокоены большим количеством задержанных на дорогах водителей-"бесправников". В этом году автоинспекторы отстранили от участия в дорожном движении более трех тысяч водителей, севших за руль, не имея права управления транспортом. Среди них 422 подростка в возрасте от десяти до семнадцати лет.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят разъяснительную работу в образовательных учреждениях, организациях, объясняя, почему нужно обучаться в автошколах и получать водительские удостоверения.

Водители, не прошедшие обучение в автошколе, не имеют теоретических знаний Правил дорожного движения, а также достаточных навыков вождения для безопасного участия в дорожном движении, чаще это молодые люди в возрасте до 30 лет. Летом нарушителей, садящихся за руль, не имея водительских удостоверений, стало больше. Прежде всего за счет водителей мототранспорта, в том числе подростков, которые управляют мопедами, скутерами, мотоциклами, не имея на это законного права, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.