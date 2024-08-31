Об особенностях копки картофеля рассказал агроном

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области рассказали, как понять, что пора копать картофель.

Признак готовности урожая – это увядание и усыхание ботвы. Как только она потеряла свою привлекательность, можно копать! Смотрим прогноз погоды, бывает так что дни теплые, а ночью холодно. Картофель, даже немного тронутый минусовой температурой, будет иметь неприятный сладковатый вкус, да и сохранить его не получится.

После уборки урожая рекомендуем убрать все растительные остатки и удобрить землю. Картофель забирает огромное количество азотных, калийных и фосфорных соединений. Осенью необходимо внести фосфорные и калийные.

Важно верно определить сроки уборки картофеля, ведь ранняя выкопка — это недобор и недозрелые клубни, при передержке повышается риск заражения фитофторозом, картофель может сгнить или подмерзнуть.

После копки, картофель должен вылежаться хотя бы 10 дней на поверхности, в темном прохладном месте на проветривании. Потом необходимо внимательно просмотреть картофель, выявить некачественные плоды, которые не стоит отправлять на хранение. Если пропустить и не отсеять бракованные экземпляры, можно запросто лишиться всего урожая, подвергнув хорошие плоды гниению и заражению от больных клубней.

Если на участке хоть один куст был поражен фитофторозом, всю ботву необходимо сжечь. Поскольку патоген сохраняется в почве, ботве и на клубнях, для посадки на следующий год рекомендуем заменить посадочный материал, либо сменить место посадки, сообщает АиФ-Тюмень.