Экскурсии безопасности для тюменских школьников проведут гиды-автоинспекторы

15:36 31 августа 2024
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В начале нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области
проведут в школах уроки дорожной безопасности, экскурсии по маршрутам безопасности и экскурсии на близлежащие перекрестки для практического закрепления знаний ПДД.

Для школьников, которые отвыкли за лето от интенсивного дорожного движения, важно вспомнить главные принципы безопасности на дорогах для пешеходов: переходить улицу по пешеходному переходу пешком, перед началом перехода убедиться, что все водители пропускают, только тогда начинать переход проезжей части.

Для первоклассников в образовательных учреждениях пройдут праздники посвящения в пешеходы, им вручат более 25 тысяч специальных свидетельств юного пешехода с маршрутом безопасности "дом-школа-дом", который необходимо будет разработать вместе с родителями, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: ГИБДД Тюменской области
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