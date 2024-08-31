Экскурсии безопасности для тюменских школьников проведут гиды-автоинспекторы

В начале нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области

проведут в школах уроки дорожной безопасности, экскурсии по маршрутам безопасности и экскурсии на близлежащие перекрестки для практического закрепления знаний ПДД.

Для школьников, которые отвыкли за лето от интенсивного дорожного движения, важно вспомнить главные принципы безопасности на дорогах для пешеходов: переходить улицу по пешеходному переходу пешком, перед началом перехода убедиться, что все водители пропускают, только тогда начинать переход проезжей части.

Для первоклассников в образовательных учреждениях пройдут праздники посвящения в пешеходы, им вручат более 25 тысяч специальных свидетельств юного пешехода с маршрутом безопасности "дом-школа-дом", который необходимо будет разработать вместе с родителями, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.