В инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" 31 августа будет день Тюмени

В Тюмени на Цветном бульваре продолжает работу инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!". В последний день лета, 31 августа, здесь пройдет День Тюмени.

С 14 до 20 часов всех желающих ждут на мастер-классы "Ресурсы для креативных", "Чернильные истории: Прогулки по городу", "Бумагопластика", по ковроткачеству, выставках "Тюменский ковер" и "Тюменский пряник", выставке Детской художественной школы.

До 17 часов будет работать открытая радиостудия от "Русского радио", до

В 15 часов начнется презентация тюменской "образовательной вселенной "Роби", в 16:00 – лаборатория безопасности.

С 16 до 21 часа будут идти кинопоказы от международного кинофестиваля "Ноль плюс", а с 17:00 до 19:30 - концерт.

Также в рамках Дня Тюмени с 15 до 18 часов будет работать площадка ГТО. Жителям и гостям города в тестовом режиме предложат выполнить такие нормативы, как наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, сгибание и разгибание рук/рывок гири 16 кг. Испытать свои силы сможет каждый желающий. При желании участники смогут обратиться за помощью в регистрации на портале Всероссийского комплекса и получить уникальный идентификационный номер (УИН ГТО), отметили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.