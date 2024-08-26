Династия нефтяников Бейзелей: история семьи и вклад в развитие отрасли

В нефтедобывающей отрасли, где преемственность поколений играет важную роль, династия Бейзелей является ярким примером семейной традиции. Отец и сын, Андрей Николаевич и Евгений Андреевич, плечом к плечу трудятся на нефтедобывающем предприятии "РН-Уватнефтегаз", продолжая дело своих предков.

Андрей Николаевич, начав свою карьеру в 2007 году, прошел путь от трубопроводчика до начальника участка эксплуатации трубопроводов и ликвидации аварий. Он принимал активное участие в запуске напорного нефтепровода от Усть-Тегусского до Кальчинского месторождения, а также вводе в эксплуатацию крупных месторождений Уватского проекта. За свои достижения он был отмечен отраслевыми и государственными наградами.

Его сын, Евгений Андреевич, пошел по стопам отца, выбрав профессию оператора обезвоживающей и обессоливающей установки. Он начал свою карьеру в "РН-Уватнефтегазе" сразу после школы, продолжая при этом получать образование в Тюменском индустриальном университете. Уже этим летом Евгений планирует защитить диплом.

Династия Бейзелей - это пример того, как опыт и знания могут передаваться из поколения в поколение, внося вклад в развитие нефтедобывающей промышленности России.