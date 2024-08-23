Тюменцы поздравили ветерана войны со 100-летним юбилеем

Фото из telegram Афанасьева

Участнику Великой Отечественной войны из Тюмени Василию Петровичу Кулакову 23 исполнилось сто лет. С юбилеем его поздравили глава города Максим Афанасьев, директор "Мостострой-11" Николай Руссу и другие почетные гости.

Василий Петрович Кулаков освобождал Украину, Молдавию, Польшу, Германию. Победу встретил у стен Рейхстага. У него четверо детей, восемь внуков, девять правнуков и два праправнука. Ветеран проработал в "Мостострое-11" до 80 лет, знающие его люди отзываются о нём, как о человеке большой души, который любит юмор и пишет стихи.

"Вместе с председателем совета ветеранов Центрального округа Михаилом Сергеевичем Мансуровым и генеральным директором "Мостостроя-11" Николаем Александровичем Руссу мы поздравили Василия Петровича. Я зачитал ему поздравление от Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Затем мы пообщались в тёплой семейной атмосфере и вместе спели песню "Россия жива", - рассказал мэр.

Праздник с юбиляром сегодня разделил и фронтовой друг Иван Матвеевич Поярков, который всего на два года младше товарища.

"Брать пример с таких крепких людей – наш долг: выстоять перед вызовами жизни, остаться ей преданными, любить своё Отечество. Пусть все наши ветераны будут здоровы и живут как можно дольше! Мы им безмерно благодарны, и они для нас – важный родовой фундамент. Я горжусь, что Василий Петрович Кулаков живёт в Тюмени! Для нас такие люди – это целая эпоха!" - отметил Афанасьев.

