Бывшая "дочка" немецкой компании Bentec в Тюмени расширяет цеха

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На заводе "Кенера" (бывшее дочернее предприятие немецкой компании Bentec) полным ходом идёт реконструкция производственной площадки - промышленные цеха будут увеличены с 12 до 15 тысяч квадратных метров, сообщил после визита на предприятие замгубернатора Андрей Пантелеев.

Завод производит буровые установки высокого качества, полный цикл включает в себя все этапы производства и постсопровождения: от заготовки металла до покраски до контроля сборных элементов с испытанием оборудования, включая сервис, модернизацию и ремонт буровых установок, поставку запасных частей. Руководит предприятием Олег Федоровских. Предприятие является участником Нефтегазового кластера.

"Когда из России уходили иностранные компании, компетенции и люди остались на местах. И радует, что в данном случае заложенный потенциал использован в полной мере. Создана буровая установка с уровнем локализации 90%, здесь использованы российские разработки и программное обеспечение. Это яркий пример взаимодействия разных компаний внутри нефтегазового кластера. Главная гордость завода и всего российского машиностроения - система верхнего привода, которая используется на буровых и будет представлена на форуме TNF. Она обладает техническими характеристиками, которые соответствуют лучшим мировым стандартам. Для ее изготовления областным правительством была выделена субсидия," - отметил Пантелеев.