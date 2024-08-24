Тюменцам бесплатно покажут фильм с Мэрилин Монро

29 августа в "Конторе пароходства" в 19:15 покажут фильм "Как выйти замуж за миллионера". Вход бесплатный, обязательна регистрация на показ на сайте "Конторы пароходства", возрастное ограничение 16+.

Картина 1953 года рассказывает о трех моделях, которые решают найти себе богатых мужей. Но все идет не по плану, в итоге девушкам приходится выбирать между любовью и деньгами, сообщает Мой-портал.ру.

В этой комедийной мелодраме сыграли обладательницы премии "Золотой глобус" Мэрилин Монро и Лорен Бэколл. Также фильм был номинирован на премию "Оскар" за лучшую работу художника по костюмам в цветном кино. Обсуждение после сеанса проведет руководитель PR-отдела "Конторы пароходства" и автор телеграм-канала "Насмотрелась" Юлия Киселева.