Тюменцы могут отправиться на Всероссийский молодежный форум "Юг молодой" в Бердянске

28 августа на территории центра созидания "Маяк" в Запорожской области стартует Всероссийский форум "Юг молодой". Заявки принимают до 28 августа на платформе "Молодежь России".

Принять участие могут тюменцы от 14 до 35 лет, которые стремятся развивать лидерские качества и создавать продукты, актуальные для исторических регионов России. Событие объединит лидеров молодежных организаций, специалистов по работе с молодежью и активистов общественных движений со всей страны.

Форум позволит участникам определить свой карьерный путь, принять участие в образовательных и творческих мероприятиях, направленных на развитие регионов и небольших населенных пунктов.

Патриотическое направление будет сосредоточено на обучении активистов технологиям эффективного реагирования в чрезвычайных ситуациях, организации гуманитарных миссий и оказании поддержки социально уязвимым группам населения, сообщает Мегатюмень.