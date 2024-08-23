Тюменцам на большом экране покажут, что натворили режиссёры-новички

30 августа в Тюмени в кинотеатре "Киномакс" пройдет открытый показ выпускных фильмов учеников киношколы "Пушка".

Комедийный хоррор в стиле мокьюментари "Семейство де Ланжерон" станет одним из ключевых фильмов показа. Эта лента о семье зомби, которая живет в Сибири. Также в показ вошли работы детей, которые проходили теоретическое и практическое обучение в летнем загородном кинолагере от киношколы.

"Съемки фильма "Семейство де Ланжерон" были масштабными. Арендованный на четыре дня дом, ежедневная транспортировка актеров и реквизита, куча техники, людей с персональными задачами и ответственностями. В голове отложилось множество воспоминаний, как у меня, так и у учеников, ведь это их первая дипломная киноработа", — рассказал сценарист, кинорежиссер, преподаватель киношколы "Пушка" Никита Тихий.

Дополнительно на офлайн-показе состоится розыгрыш сертификатов на обучение в киношколе, а также мерча.

Бесплатный показ пройдет 30 августа в кинотеатре "Киномакс" (ТРЦ "Кристалл") в 18:30. Вход свободный.