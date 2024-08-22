Тюмень отправила на СВО двадцать автомобилей и гумгруз

В День Государственного флага Российской Федерации от парка Пограничников в зону специальной военной операции отправился гуманитарный груз, а также "Нивы", ВАЗ, мотоциклы, багги, сообщает администрация Тюмени.

Колонну помощи для бойцов СВО в девятнадцатый раз собрала общественная организация "Ветераны пограничники Тюменской области". Состав гуманитарного груза сформировали по заявкам боевых подразделений, в него вошли генераторы, пилы, стройматериалы, продукты, средства личной гигиены, медикаменты… Также к отправке подготовили 20 автомобилей повышенной проходимости - "Нивы", ВАЗ, мотоциклы, багги.

"Наши жители всегда приходили на помощь. Так было, есть и будет. Людей, собирающих гуманитарный груз, становится больше. Пользуясь случаем, благодарю всех неравнодушных жителей за то, что делают неоценимое дело: своим теплом и заботой поддерживают наших земляков — участников специальной военной операции", - сказал глава города Максим Афанасьев.

Сбор помощи продолжается, вещи и продукты принимают по адресу: ул. Новый 1-й переулок, 12. Следующая колонна доставит их бойцам на линию соприкосновения.