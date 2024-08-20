Накануне Дня знаний тюменские общественники приобрели специальные ранцы для особых детей

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

Более 45 детей из Тюменской областной общественной организации "Центр детей-инвалидов и сирот "Творчество" получат накануне 1 сентября школьные рюкзаки со всеми необходимыми для учебы канцелярскими принадлежностями – тетрадями, картоном, точилками, карандашами, ручками и пеналами. Акцию проводят члены комиссии по здравоохранению Общественной палаты Тюменской области.

– Из всех приобретенных ранцев 16 – ортопедические. 11 детей получат специальные ранцы, предназначенные для использования при передвижении на коляске, – рассказала председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты Тюменской области Джинна Лебедева. – Все рюкзаки – легкие и в определенной цветовой гамме. Дети просили разные рюкзаки – с рисунками и без, и мы учли все пожелания ребятишек в процесс подготовки.

Во время проведения благотворительной акции к членам комиссии по здравоохранению Общественной палаты Тюменской области присоединились сотрудники Областного лечебно-реабилитационного центра, Тюменского перинатального центра, кафедры медицинской профилактики и реабилитации Тюменского государственного медицинского университета.

Вручение приобретенных общественниками ранцев со школьными принадлежностями начнется за неделю до Дня знаний. Председатель комиссии по здравоохранению поблагодарила всех людей, которые поддержали акцию. Благодаря участию благотворителей особые дети 1 сентября с радостью пойдут в школу с новыми ранцами и начнут с удовольствием учиться.