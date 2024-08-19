Концерт Валерии и Тюменского филармонического оркестра собрал более 45 тысяч зрителей

Концерт Валерии стал финальной точкой в праздновании 80-летия Тюменской области, организаторы отмечают, что выступление народной артистки России Валерии с Тюменским филармоническим оркестром под управлением художественного руководителя и главного дирижера Юрия Медяника было фееричным, сообщают в персс-слжубе Тюменского концертно-театрального объединения.

16 августа певица собрала полную площадь 400-летия Тюмени. 45 тысяч зрителей стали свидетелями музыкального события, более 100 тысяч посмотрели прямую трансляцию концерта.

Замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на брифинге перед концертом объяснил выбор звезды для финального аккорда в праздновании юбилея региона:

Мы всегда привыкли удивлять. Для этого нам нужна была звезда, которая светит ярко, поет сладко и не боится вступать в такие сложные коллаборации с симфоническим оркестром. Посмотрели концерт Валерии, который недавно прошел в Лондоне в концертном зале Royal Albert Hall, и стало ясно, кого мы пригласим. Мы рады, что Валерия согласилась. Уверен, что две звезды: Валерия и Тюменский филармонический оркестр - подарят нам большой праздник для души. Зрители смогут насладиться классической музыкой и исполнением Валерии, чьими поклонниками мы все являемся. Безусловно такие проекты невозможны без партнеров. В Сибири всегда было принято, что меценаты вкладываются в развитие культуры. Хотим поблагодарить компанию "Фармасинтез-Тюмень" за поддержку этого проекта.

Этот вечер объединил любителей филармонического оркестра и почитателей творчества Валерии, которая представила зрителям свои легендарные хиты. Ее голос и харизма заворожили публику, создавая атмосферу настоящего праздника. Публика подпевала и танцевала под знакомые композиции: "Самолет", "Океаны", "Таю", "Капелькою", "Метелица", "Не обижай", "Рига-Москва", "По серпантину" и, конечно, легендарные "Часики".

Валерия не в первый раз в Тюмени и говорит, что хорошо знает публику:

Тюменцы очень горячие, умеют включаться, они отзываются, соучаствуют – это прекрасно, это вдохновляет и дает больше сил. Я не часто выступаю с оркестрами, но опыт такой у меня есть. Когда от Тюменской области поступило такое необычное и заманчивое предложение, я сразу согласилась, потому что знаю уровень Тюменского филармонического оркестра. Тем более у них есть опыт работы с таким жанром, это сразу чувствуется. На репетиции было все непринуждённо, профессионально.

Тюменский филармонический оркестр, известный своим высоким уровнем исполнения, стал великолепным сопровождением для выступления певицы. В программе концерта прозвучали как классические произведения, так и современные аранжировки, что позволило создать уникальную музыкальную палитру.

Юрий Медяник отметил, в проекте участвовали только профессионалы, поэтому сложностей в подготовке не возникло:

Подобные проекты уже не новы, поэтому все шаги отточены до мелочей. Мы готовились к этому концерту с большим интересом. Для нас это любопытно и интересно. Абсолютно уверен, что наша публика, которая привыкла к академической музыке, симфониям будет приятно удивлена, что мы выступим в неожиданном и новом амплуа. Мы предвкушаем прекрасный концерт.

"Бизнес – это не только о промышленности, экономике и деньгах. Бизнес – это и социальная ответственность. Мы всегда поддерживаем и буем поддерживать подобные мероприятия. В честь юбилея Тюменской области мы хотели подарить людям хорошее настроение. Уверен, что Валерия и Тюменский филармонический оркестр справятся с этим", - подчеркнул президент группы компаний Фармасинтез Викрам Сингх Пуния.