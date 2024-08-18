Для тюменских студентов предусмотрен льготный тариф

В преддверии учебного года будущие первокурсники смогут получить льготные транспортные карты для проезда в городских автобусах и маршрутках.

Льгота для студентов составляет 50%. При существующем тарифе 31 руб. каждая поездка им обойдется в 15.50 руб.

Количество льготных поездок ограничено: предполагается по две в день, кроме воскресений, праздников и каникул. В прошлом году их число варьировалось от 46 до 52 в месяц.

Неиспользованные поездки не переносятся на следующий месяц. Льгота действует с сентября по июнь включительно и не распространяется на июль и август.

Пересадочный тариф, то есть возможность совершить бесплатную пересадку в течение 60 минут, на льготные карты не распространяются, только на общепользовательские.

Для первичного получения карты студентам следует обращаться в МФЦ. Для выдачи дубликата — в офис "Тюменской транспортной системы", сообщает Вслух.ру.