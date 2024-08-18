К началу учебного года в Тюменской области готовятся автоинспекторы

19 августа в Тюменской области стартует комплекс мероприятий и социальных кампаний "Внимание – дети!", сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. На федеральных автодорогах региона пройдет информационный марафон #ДорогаДомой, направленный на безопасность семей, возвращающихся по федеральным трассам из летних отпусков. В нем, вместе с сотрудниками Госавтоинспекции, примут участие медицинские работники, представители дорожных служб, МЧС и других ведомств. "От того, как активно мы проведем разъяснительную работу с водителями, родителями и детьми в преддверии начала нового учебного года, зависит дорожная безопасность детей, - отметил врио начальника Управления Госавтоинспекции Тюменской области Артем Сотников, - Особая направленность информационной составляющей в этом году – снижение детской смертности в ДТП. К сожалению, нам не удалось сберечь уже 6 детей: трое из них погибли, будучи пассажирами автомобилей, один – пассажиром питбайка, двое попали в аварию на велосипедах, - сказал Артем Сотников.