Книга "80 образов Тюменской области" вышла к юбилею региона

Книга "80 образов Тюменской области" - еще один проект к 80-летию региона. Ее идея родилась еще на выставке "Россия", у посетителей нашего стенда был запрос: "А что такое Тюменская область? Назовите самые интересные факты".

В результате различных фокус-групп был сформировали список из 80 образов: фактов, историй, людей, брендов: то, что нас определяет; то, что должен знать каждый тюменец; то, о чем можно рассказать гостям нашего региона.

"Было очень сложно отобрать именно 80, на фокус-группах царили жаркие дискуссии. Спасибо всем, кто включился в процесс создания книги. Мы понимаем, что эти "80 образов" – не все факты и истории о Тюменской области, поэтому запустили электронную версию книги на сайте тюменскаяобласть.рф и форму для добавления новых фактов. У администрации города Тюмени и на Цветном бульваре установлены стенды, где можно ознакомиться с "80 образами Тюменской области", - сообщает департамент общественных связей Тюменской области.