Стало известно, каким специалистам предлагают максимальные зарплаты в регионе

В службе занятости Тюменской области рассказали, каким специалистам предлагают зарплаты значительно выше среднего. Могут трудоустроиться 140 военнослужащих (рядовой и сержантский состав) с зарплатой от 204 тыс. до 226 тыс. рублей. 75 военнослужащих (младший командный состав), им будут платить от 124,5 тыс. до 135,5 тыс. рублей. А также 199 стрелков - от 113 тыс. 691 руб. до 127 тыс. 837 руб. в месяц.

В регионе открыто 130 вакансий для овощеводов. Предполагается заработок от 55 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц.

Есть работа для пяти машинистов буровой установки: для них зарплата от 90 тыс. до 116 тыс. 667 рублей. Столько же мест для электромонтеров главного щита управления электростанции (70 тыс. - 110 тыс.).

Организации примут на работу 12 геологов, их доход будет варьироваться от 86 тыс. 456 руб. до 100 тыс. 647 руб.

В сфере строительства готовы трудоустроить трех начальников служб с заработком 100 тыс. 233 руб. и одного начальника отдела — 165 тыс. руб., сообщает Вслух.ру.