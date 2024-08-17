Тюменские подростки могут поехать на образовательную программу "Голос будущего" в Севастополе

25 сентября на базе Музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" стартует образовательный заезд молодежного историко-культурного форума "Истоки".

Регистрация продлится до 25 августа на платформе ФГАИС "Молодежь России".

На событие приглашают активистов детских движений (представителей "Движения Первых", участников конкурса "Большая перемена"), детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации и тех, чьи родители — участники СВО. Молодые люди посетят образовательную программу, которая способствует формированию патриотических ценностей и развитию лидерских качеств.

Участники обсудят различные аспекты патриотизма и активного участия в развитии страны. Подростки составят контрольный список для патриотов. Он будет включать компетенции, которые должны быть присущи молодому человеку.

Ключевым элементом программы станет поддержка детей, столкнувшихся со сложными жизненными обстоятельствами, и создание благоприятных условий для их обучения и развития.

На заезде проведут грантовый конкурс от Росмолодежи. Участники могут получить грантовую поддержку до 1 млн рублей на реализацию своих проектов. Для этого нужно подать заявку на платформе ФГАИС "Росмолодежь. Гранты" до 20 сентября и подготовить проект, сообщает Мегатюмень.