Куда в Тюмени нести продукты и вещи для жителей Курской области?

На базе Тюменского регионального штаба помощи #МЫВМЕСТЕ во Дворце творчества и спорта "Пионер" проходит сбор гуманитарной помощи для жителей Курска и Курской области.

Присоединиться и оказать посильную помощь могут все желающие! Новые вещи, продукты длительного хранение и другие предметы первой необходимости (список здесь) принимают по адресу: улица Челюскинцев, 46/36 с 9 до 18 часов, информацию уточнить можно по тел. +7 (3452) 29-03-01. Телефоны регионального штаба #МЫВМЕСТЕ Курской области: +7 (919) 176-95-53, +7 (905) 158-58-37.

Также сбор гуманитарной помощи в Тюмени открыт по адресу: улица Максима Горького, 66 (напротив ТРЦ "Гудвин"), волонтерский центр Тюменского регионального отделения Союза женщин России. Принести вещи можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Суббота, воскресенье - выходные. Телефон: +7 (932) 323-98-90.

На официальном сайте мывместе.рф вы можете найти всю необходимую информацию о сборе гуманитарной помощи для жителей Курской области.