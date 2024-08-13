Афанасьев предложил работникам мэрии ежемесячно переводить деньги на помощь участникам СВО

Мэр Тюмени Максим Афанасьев предложил сотрудникам гордаминистрации ежемесячно участвовать в акции "100 миллионов для Победы".

В Тюменской области с 2022 года проходит акция "100 миллионов для Победы", за все время ее действия собрано 76 млн рублей, поступающие средства расходуются на закупку дополнительного оборудования для участников СВО.

"Я предложил сотрудникам городской администрации сделать участие в акции постоянным и регулярно вносить посильный взнос. Сегодня ... я также пополнил фонд акции по QR-коду", - сообщил Афанасьев.