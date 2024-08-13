Площадь Почета открыли в Тобольске

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Площадь почетных граждан Тобольска и Тобольского района 12 августа открыли в рамках празднования 80-летия Тюменской области. Площадь Почете расположилась она у городской думы в центре города и стала продолжением площади Памяти. Это подарок Тобольску от компании СИБУР в честь 190-летнего юбилея Дмитрия Менделеева – ученого с мировым именем, основоположника многих российских наук, визионера, человека энциклопедических знаний. В 1899 году его имя первым было внесено в книгу Почета города Тобольска, отметили в пресс-службе компании.

"Идея создания площади Почета принадлежит активным жителям города Тобольска. Я благодарю компанию СИБУР и лично ее руководителей за то, что инициатива горожан была поддержана. Символично, что объект появился в Тобольске в год Менделеева и год 50-летия тобольской нефтехимии", – заявил глава города Тобольска Петр Вагин.

"Компания СИБУР была рада поддержать инициативу создания площади Почета. Она объединяет все сферы жизни Тобольска – науку, здравоохранения, искусство, и конечно, нефтехимию. Уверен, что площадь станет любимым местом для посещения горожан и будет включена во все путеводители и маршруты для гостей", – отметил генеральный директор "ЗапСибНефтехима" Андрей Кугаевский.

Глава города Тобольска Петр Вагин заверил, что с этого момента площадь Почета станет обязательным объектом для экскурсий школьников и студентов учебных заведений Тобольска и Тобольского района в рамках уроков по краеведению.

Площадь Почета включает две колоннады с барельефами и табличками. В списке почетных и заслуженных граждан – более 90 человек, в том числе заслуженные ученые, врачи, строители, учителя, религиозные деятели и другие известные тоболяки. Резерв для размещения новых барельефов и табличек забронирован на полвека вперед. Автор проекта – российский художник-концептуалист Сергей Титлинов. Тоболяки знают его творчество благодаря мемориалу "Тоболяков бессмертный полк" и скульптуре, посвященной основателю Тобольска Даниле Чулкову.

Фото - https://t.me/mv_afanasev