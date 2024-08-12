Творческие коллективы региона смогут получить звания народных

Департамент культуры Тюменской области готовится объявить о начале приёма документов на присвоение званий "Народный коллектив любительского художественного творчества", "Образцовый коллектив любительского художественного творчества", "Заслуженный коллектив народного творчества Тюменской области".

Приём заявок продлится с 20 августа по 20 сентября 2024 года.

Коллективы уже могут приступать к подготовке заявок, положение "О присвоении и подтверждении званий" размещено на сайте департамента.

"Работа по присвоению званий любительским коллективам ведется с 2016 года. Это помогает создавать благоприятные условия для развития самодеятельного творчества, поддерживать и стимулировать деятельность лучших артистов", – отмечает директор регионального департамента культуры Елена Майер.

Звания "образцовый", "народный", "заслуженный" имеют 86 коллективов области.