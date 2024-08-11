Выставка про Тюменскую область - как в Москве, на намного интереснее

Стенд Тюменской области с международной выставки-форума "Россия" из Москвы перевезли в Тюмень и дополнили новыми локациями - посетить выставку можно с 9 августа до 22 сентября в павильоне у Цветного бульвара.

Расширенная версия экспозиции - инфопарк, так же как и стенд, получила название "Тюменская область, я люблю тебя!", в ней можно узнать об истории освоения края, "позвонить в прошлое" и услышать голос известных исторических персонажей, ознакомиться с программой "Сотрудничество", которая объединяет Тюменскую область, Югру и Ямал, с достижениями региона и перспективными проектами.

"В первый день работы выставку посетили более 3,5 тысячи. В выходные ожидаем, что гостей будет гораздо больше. У нас очень интересно. Благодаря дополнениям выставка стала в три раза больше, чем стенд в Москве, и насыщеннее. Люди говорят: "Как в Москве, но намного интереснее. Спасибо большое что вы это сделали". Такая обратная связь за эти два дня", - рассказал один из экскурсоводов выставки Максим Артикула.

Сегодня в инфопарке проходит день Тобольска, завтра, 11 августа - День строителя и День Тобольского района. Помимо тематических дней и дней муниципалитетов, там организуют мастер-классы, викторины, концерты. Афиша здесь.