Аудиопроменад оживит истории тюменцев

14 августа в Тюмени пройдет аудиопроменад "Здесь мы встретились", основанный на историях жителей Тюменской области. Вход по предварительной регистрации в сообществе "Космос | Молодежный театральный центр" во "ВКонтакте" (16+).

К 80-летию Тюменской области команда "Космоса" запускает проект "Здесь мы встретились". В основе аудиопроменада — истории горожан, произошедшие с ними в регионе. Режиссер создаст маршрут, в котором каждая локация расскажет о воспоминаниях жителей региона. В беспроводных наушниках зрители услышат истории земляков, произошедшие в этих местах, а также в похожих уголках других городов региона. Событие пройдет 14 августа в 17:00, 18:00 и 19:00.

"Мы хотим показать область глазами ее жителей. Вместе со зрителями мы отправимся в путешествие по местам, которые стали частью истории и личных воспоминаний земляков", — рассказала Лидия Фрицлер, заместитель руководителя Молодежного театрального центра "Космос".

Аудиопроменад — это формат документального спектакля. Организаторы выдают зрителям беспроводные наушники, в которых каждый сможет ознакомиться с историями жителей региона. Прослушав фрагмент, участники вместе с ведущим создадут на каждой локации небольшой этюд, посвященный воспоминанию, сообщает Мой-портал.ру.