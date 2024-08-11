Оборот розничной торговли в Тюменской области более 54 млн рублей

В июне в Тюменской области установлен рекорд 2024 года по обороту розничной торговли. Он составил 54 млрд 661,9 млн рублей: более чем на миллиард выше, чем в мае и апреле. И на 430 млн меньше, чем в самом затратном месяце 2023 года — декабре, сообщает Тюменьстат.

Исходя из численности населения региона, каждый житель в среднем оставил на кассах более 33,8 тыс. рублей.

Всего за первое полугодие тюменцы потратили более 313 млрд рублей, что на 15,7% выше показателя прошлого года. По динамике Тюменская область лидирует в Уральском федеральном округе, сообщает Вслух.ру.

.

Основная часть расходов — 162 млрд 594,4 млн рублей — традиционно приходится на непродовольственные товары. На продукты, напитки и табачные изделия жители заплатили 150 млрд 405,8 млн рублей.