Оборот розничной торговли в Тюменской области более 54 млн рублей

16:26 11 августа 2024
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В июне в Тюменской области установлен рекорд 2024 года по обороту розничной торговли. Он составил 54 млрд 661,9 млн рублей: более чем на миллиард выше, чем в мае и апреле. И на 430 млн меньше, чем в самом затратном месяце 2023 года — декабре, сообщает Тюменьстат.

Исходя из численности населения региона, каждый житель в среднем оставил на кассах более 33,8 тыс. рублей.
Всего за первое полугодие тюменцы потратили более 313 млрд рублей, что на 15,7% выше показателя прошлого года. По динамике Тюменская область лидирует в Уральском федеральном округе, сообщает Вслух.ру.
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Основная часть расходов — 162 млрд 594,4 млн рублей — традиционно приходится на непродовольственные товары. На продукты, напитки и табачные изделия жители заплатили 150 млрд 405,8 млн рублей.

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