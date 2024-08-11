Молодые тюменские артисты могут отправиться на "Гармонию" в Севастополь

17 сентября стартует образовательная программа "Гармония" от молодежного историко-культурного форума "Истоки". Регистрация доступна на платформе ФГАИС "Молодежь России" до 16 августа.

Участниками заезда станут 200 человек со всей России от 18 до 35 лет: студенты творческих вузов, молодые артисты, активисты арт-объединений, участники творческих конкурсов и фестивалей. Тюменцы смогут обменяться опытом с жителями других регионов, посетить творческие мастерские, лаборатории и поработать над совместными проектами. В этом году впервые форум пройдет на самой большей образовательной площадке Черноморского побережья — в Музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес".

Программа заезда включает вдохновляющие встречи, обучающие программы, лекции, дискуссии и мастер-классы. Они направлены на формирование процветающего творческого сообщества, которое сможет внести значимый вклад в развитие культуры и искусства России. Кроме того, для участников запланированы экскурсии и благоустройство территории форума с созданием арт-объектов, сообщает КП-Тюмень.