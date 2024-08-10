Социальная кампания #ЯВодитель стартовала в Тюменской области

Социальная кампания направлена на призыв водителей к безопасному участию в дорожном движении, в том числе этот призыв обращен к подросткам, не имеющим права управления транспортом, но садящимся за руль.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут мониторинг среди водителей на предмет соблюдения ПДД, а также "Тотальный экзамен по ПДД", чтобы водители могли проверить свои знания дорожных законов и повторить ПДД вместе с автоинспекторами и преподавателями автошкол.

В социальной кампании примут участие лидеры общественного мнения, известные люди, спортсмены, автогонщики, руководители органов власти, депутаты. Они призовут водителей, в первую очередь молодежь, к правильному поведению в транспортной среде. С их участием будут записаны ролики для размещения в социальных сетях и мессенджерах.

В этом году в Тюменской области произошло 1559 ДТП, в них погибли 93 человека, из них 53 - это водители, 21 – пассажиры, 18 – пешеходы. 1410 из этих ДТП произошло по вине водителей, в этом году показатель вырос почти на 20%, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.