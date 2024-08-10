Центр медико-социальной реабилитации ветеранов СВО открылся в Тюмени

Опыт центра медико-социальной реабилитации ветеранов и членам их семей планируют растиражировать на муниципалитеты региона, сообщает пресс-служба областной думы. Уже готово расписание его работы, учебная программа, пробные занятия состоятся в середине августа.

"Мы хотим помочь участникам СВО, вернувшимся домой, и их семьям быстрее адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам, научить их самостоятельно оказывать первую помощь до приезда врачей, ставить необходимую инъекцию, делать перевязку и оказывать социально-психологическую поддержку, - рассказала на презентации проекта "СВОя СЕМЬЯ" руководитель регионального отделения Союза женщин России", заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик.

- Мы готовим социальных волонтеров, которые помогут им на начальном этапе. Самое главное — мы поддержим наших женщин, им особенно сейчас необходима вера в себя, участие в их жизни, наша забота и внимание".

По словам Натальи Шевчик, чтобы бойцы СВО и их семьи быстрее адаптировались и получили необходимые, полезные знания для жизни.

Руководитель проекта Владимир Романов продемонстрировал оборудование, которое служит для адаптации в быту после травм и поможет выполнять привычные функции - застегивать пуговицы, чистить и резать овощи, расчесываться, сообщает Тюменская линия.