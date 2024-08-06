Семья из Тюменской области победила на Всероссийском конкурсе "Семья года"

В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса "Семья года-2024". За звание лучших боролись 388 семей, все они – победители региональных этапов из 88 субъектов Российской Федерации. Зубаревы из Петелино Ялуторовского района вошли в число лучших в номинации "Семья - хранитель традиций". Всего в пяти номинациях конкурса победителями признаны 88 семей. Планируется, что награждение в Кремлевском дворце пройдет в октябре этого года.

Илья и Эльмира Зубаревы поженились в 2010 году, воспитывают пятерых детей, осенью ждут еще одного малыша. Оба супруга - профессиональные музыканты (Илья – преподаватель игры на баяне, руководитель оркестра народных инструментов, а Эльмира – учитель пения и дирижёр академического хора). Глава семьи – преподаватель православной гимназии, директор воскресной школы Сретенского собора Ялуторовска. В этих учебных заведениях семья руководит детско-юношескими хорами, репертуар состоит из русских народных, духовных, военных и патриотических песен. В этом году мама организовала ещё два детских хора при Центре культуры и досуга в селе Петелино, теперь и у сельских детей появилась возможность заниматься хоровым пением.

Семейный ансамбль Зубаревых регулярно выступает на районных и областных конкурсах и концертах, в этом году они стали дважды лауреатами областного конкурса "Радуга".

Уважение к родителям и старшим, любовь друг ко другу и умение видеть ценность каждого человека, ответственность за свои поступки – всё это супруги стараются взращивать в своих детях. В семье поддерживаются традиции русского быта: пекут хлеб на закваске, делают печатные пряники по старинному русскому рецепту, готовят еду в русской печи, устраивают чаепития с настоящим угольным самоваром.

Особое место в семье занимает чтение. В этом году Илья и Эльмира написали книгу про свою семью "Семь-Я или семь лучей счастья". Книга стала победителем Всероссийского конкурса "Время писать книги-2024" и включена в реестр Российской книжной палаты и Национальной библиотеки.

Илья и Эльмира Зубаревы: