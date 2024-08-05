В Заводоуковске открыли мемориальную доску в память о Виталии Мезенцеве

Мемориальная доска в память о Виталии Мезенцеве, погибшем при выполнении служебного долга в Дагестане, установлена на фасаде здания отдела полиции Заводоуковска, торжественное открытие состоялось 2 августа.

Вместе с родителями и коллегами нашего земляка Виталия Мезенцева, погибшего при выполнении служебного долга, приняла участие в открытии мемориальной доски на фасаде здания отдела полиции. Тяжело и больно переживать потерю, а когда из жизни уходят молодые, полные сил люди, тяжело и больно вдвойне. У заводоуковца остались двое детей - его продолжение. Их отец настоящий герой, который ценою своей жизни обеспечивал правопорядок и безопасность других", - написала в своем telegram-канале глава городского округа Светлана Касенова.

Лейтенант полиции Виталий Мезенцев и еще 14 полицейских погибли 23 июня при выполнении поставленных задач по охране общественного порядка и пресечению террористической угрозы на территории Дербента и Махачкалы. Виталий поступил на службу в органы внутренних дел в мае 2017 года, работал в Госавтоинспекции, в республике находился в служебной командировке.