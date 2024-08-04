Спектакли для самых маленьких показывают тюменские отцы-активисты

Интерактивное театрализованное представление "Царевна Несмеяна" с участием представителей Совета отцов состоялось в музыкальном зале детского сада п. Московский.

Повысить роль отца в воспитании и развитии детей – одна из задач районного проекта "Папа – наставник", приуроченного к Году семьи. Как рассказала заведующая детсада Анастасия Вальковская, вместе с детьми главы семейств уже готовили творческие работы ко Дню защитников Отечества, поздравляли мам с 8 Марта и создали плакат ко Дню Победы. В числе конкурсных заданий – "Семейное путешествие по Тюменскому району" с посещением любимых достопримечательностей. Завершится проект "Семейным спортом" в рамках Дня отца, который в нашей стране отмечается с 2021 года в третье воскресенье октября.

Отцовская забота и поддержка, по мнению участников проекта, важна не меньше материнской. Многодетный папа Кирилл Батищев и его жена – общественники по своей натуре, такими же активными и неравнодушными они воспитывают и своих детей. В числе нерушимых традиций дома Сергея Козлова – утренняя зарядка с участием всего семейства, которая заряжает энергией и хорошим настроением на целый день, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.