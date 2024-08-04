Сколько стоит мебель для школьника

39,5 тыс. рублей стоит комплект мебели и техники для занятий школьника дома. При подсчете эксперты "Авито" учли стоимость письменного стола, кресла и ноутбука. Самое затратное приобретение – лэптоп.

"Много времени дети проводят за выполнением домашних заданий, поэтому очень важно обустроить для ребенка рабочее место. Так, письменный стол на платформе объявлений в среднем можно купить за 4 тысячи 500 рублей, а хорошее компьютерное кресло — за три тысячи рублей. Именно на компьютерные кресла летом 2024 года повышенный спрос: их продажи на платформе за год выросли на 19 процентов", - пояснили в компании.

Средний чек покупки ноутбука, по данным Авито, составляет 32 тыс. рублей, но простой ноутбук с рук можно купить и за 5 тыс. рублей, сообщает Тюменская линия.