Более 3,8 тысяч га территорий обследовано тюменским Росреестром

Тюменский Росреестр обследовал с помощью беспилотников более 3,8 тысяч га территорий. Сегодня на балансе управления два беспилотных воздушных судна.

В первом полугодии БВС осуществлен 21 вылет. Площадь территорий, обследованных с их помощью составила 1 276 га. Количество земельных участков, расположенных на обследованной БВС территории, составило 4 347 единиц

– Снимки местности позволяют эффективно обновлять картографические материалы, наполнять реестр актуальными сведениями, выявлять нарушения границ участков, – пояснила начальник отдела государственного земельного надзора ведомства Наталия Калинина.

Всего с начала применения в деятельности управления БВС (с июня 2023 года) совершено 52 полета, сообщает Мегатюмень.