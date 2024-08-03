Тюменцы побывали на "Таврида.АРТ"

В Судаке завершился шестой фестиваль молодого искусства "Таврида.Арт". 22 тюменца слушали лекции экспертов, посещали мастер-классы, смотрели выступления звезд эстрады и известных деятелей культуры, а также участвовали в защите грантовых проектов.

Аутентичная музыка с национальным колоритом — одна из главных изюминок фестиваля. Каждый день на сценах выступали 16 музыкальных групп, представляющие культуры различных регионов России. А команда профессионалов The BEST SHOW специально подготовила три ярких шоу с огненными трюками, танцами и музыкой.

Молодежь побывала на выступлениях 22 музыкальных хедлайнеров, среди которых были Три дня дождя, OTYKEN, The Hatters, Гарик Сукачев и оркестр "Кампанелла каменной звезды", MIA BOYKA, NЮ, Mary Gu, Akmal’, Татьяна Куртукова и другие. Специальный гость фестиваля — южноафриканская певица LIZWI.

— Посетить ежегодный фестиваль "Таврида.АРТ" интересно каждому, ведь это уникальная возможность познакомиться с другими регионами и пообщаться с талантливыми ребятами из разных городов. Здесь творчество — мощный инструмент, объединяющий молодежь. Оно служит универсальным языком, который позволяет людям из различных культур находить общий смысл и взаимодействовать друг с другом, — рассказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

Тюменка Алеся Никитина стала победителем конкурса "Росмолодежь.Гранты". На выигранные средства она реализует свой проект "О, творчество". Он направлен на коррекцию эмоциональной и коммуникативной сферы у детей, оставшихся без попечения родителей. Девушка планирует привлечь 100 юных жителей города и их опекунов. Участники будут практиковаться в различных техниках рисования, а затем изготовят шопперы. Кроме того, в будущем для всех желающих организуют мини-фестиваль с мастер-классами, посвященный Международному дню художника, сообщает Мегатюмень.