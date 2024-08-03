Смена реабилитации инвалидов началась в Юргинском районе

13:47 03 августа 2024
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В центре соцобслуживания населения в селе Юргинском стартовала смена реабилитации. Ее участниками стали пожилые жители района с инвалидностью. В течение месяца с ними будут заниматься специалисты, среди них психологи и инструкторы по адаптивной физической культуре. К каждому подопечному здесь индивидуальный подход.

"Люди очень отзывчивые, добрые, активные. Любят участвовать в мероприятиях. Творческие. Занимаются всем, что предложим. В основном это моторика, развитие умственных, чтобы торможения не было, люди работали, развивались", - рассказала специалист по работе с пожилыми людьми и инвалидами Комплексного центра соцобслуживания населения Юргинского района Вера Кашеваренко.

Отзывы самих подопечных о смене реабилитации только положительные. Многие отмечают улучшение состояния здоровья и настроения, сообщает Вслух.ру.

Теги: Юргинский район
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