Смена реабилитации инвалидов началась в Юргинском районе

В центре соцобслуживания населения в селе Юргинском стартовала смена реабилитации. Ее участниками стали пожилые жители района с инвалидностью. В течение месяца с ними будут заниматься специалисты, среди них психологи и инструкторы по адаптивной физической культуре. К каждому подопечному здесь индивидуальный подход.

"Люди очень отзывчивые, добрые, активные. Любят участвовать в мероприятиях. Творческие. Занимаются всем, что предложим. В основном это моторика, развитие умственных, чтобы торможения не было, люди работали, развивались", - рассказала специалист по работе с пожилыми людьми и инвалидами Комплексного центра соцобслуживания населения Юргинского района Вера Кашеваренко.

Отзывы самих подопечных о смене реабилитации только положительные. Многие отмечают улучшение состояния здоровья и настроения, сообщает Вслух.ру.