В "Острове детства" проведут смену дорожной безопасности

Профильная смена по безопасности дорожного движения стартовала в "Острове детства". В ней принимают участие 40 школьников из Тюмени: юные инспекторы движения, дети участников СВО, волонтеры из отряда "Дорожный дозор". Смена организована Администрацией г. Тюмени вместе с Госавтоинспекцией.

Во время отдыха подростки будут изучать ПДД, научатся оказанию первой помощи, пройдут школу управления электросамокатом на специальной площадке, примут участие в конкурсе "Безопасное колесо", встретятся с ветеранами Госавтоинспекции и СВО.В организации увлекательной программы для детей задействованы автошколы с учебным транспортом и тренажерами, автоспортсмены, мобильный комплекс "Лаборатория безопасности", специалисты Центра медицины катастроф, команда стрит-воркаут Тюменской области, кикшеринговые компании, байкеры, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.