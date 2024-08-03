Что делать, когда растения болеют из-за спор грибов

Дождливая погода способствует развитию грибных и бактериальных заболеваний растений, самыми восприимчивыми считаются земляника садовая (поражается серой гнилью); смородина, крыжовник и огурцы. Виной всему - споры грибов.

"Заболевания провоцирует повышенная влажность воздуха и резкие перепады дневных и ночных температур. Загущенные посадки в большей степени страдают от грибковых заболеваний, - рассказала агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Елена Шадрина. - Проводим обработки против болезней. На плодоносящих деревьях и кустарниках – биологическими препаратами, на не плодоносящих – химическими. Если упустить момент, в следующем году можно остаться без урожая".

При переизбытке влаги в почве, корневая система "задыхается", теряя способность впитывать питательные вещества и воздух. В итоге растение погибает.

При обильных осадках и застое воды на грядах поможет периодическое рыхление грунта между посадками. Это предотвратит образование земляных корок и усилит вентиляцию почвы. Если дожди закончились, то рыхление поможет почве быстрее просохнуть. Корни получат кислород и будут спасены от загнивания. Все подкормки растений проводим опрыскиванием по листу. Так, растения смогут усвоить питательные вещества, которые вода вымывает из почвы.

Дренажные канавы помогут отвести излишки влаги с участка. Можно сделать проколы уплотнённого грунта, вокруг растений, вилами, тем самым создавая отверстия для дыхания, сообщает АиФ-Тюмень.