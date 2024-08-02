Депутаты Тюменской гордумы оценили организацию детского отдыха в лагерях

Вопросы, касающиеся жизни, учебы и отдыха детей и молодежи, традиционно находятся в поле зрения депутатов Тюменской гордумы. Чтобы детально ознакомиться с работой лагерей, на месте оценить условия их пребывания и планирование досуга ребят, председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова, заместитель председателя постоянной комиссии по социальному развитию Екатерина Вешкурцева и депутат Вадим Долгих побывали в палаточном лагере "Аванпоста" и одном из пришкольных лагерей.

В региональном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванспост" проходит профильная смена "Юный защитник Отечества" в рамках оборонно-спортивного лагеря "Ратники". На ней сто юнармейцев Тюменской области совершенствуют навыки военной и тактической подготовки. Всего в лагере ребята проведут 10 дней. Смена проходит при поддержке Министерства обороны РФ, главного Штаба движения "Юнармия" и правительства Тюменской области. Депутаты городской Думы осмотрели территорию "Ратников", оценили условия быта, пообщались с юнармейцами.

"Дети говорят, что им здесь нравится и они готовы приехать сюда на следующий год. В лагере ребята приобретают навыки, которых еще не было вчера, но могут пригодиться завтра. Это очень важно для подрастающего поколения", — отметила Светлана Иванова.

Вадим Долгих уверен, что на таких сменах ребята учатся принимать решения, быть более самостоятельными. "Опыт проведения таких смен нужно приумножать", — считает он.

Работу пришкольных лагерей депутаты оценили на примере школы №63 на улице Широтной. "Мы ознакомились с прекрасной программой, которая предоставляет каждому из 320 участников смены найти себя и занятие по душе. Всего в 2024 году юных тюменцев принимают 55 лагерей на базе общеобразовательных учреждений, более 25 тысяч детей могут воспользоваться услугами таких площадок. Для ребят здесь организовано сбалансированное питание, полноценный отдых, дневной сон, занятия в кружках и секциях, общение с педагогами", — рассказала по итогам поездки Екатерина Вешкурцева.