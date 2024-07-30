В Ялуторовском районе собрали 80 посылок для участников СВО

80 посылок с гуманитарной помощью для участников специальной военной операции собрали к 80-летию Тюменской области жители Ялуторовского района, сообщает информцентр правительства ТО.

В каждой посылке одежда, средства личной гигиены, сухофрукты и сладости, письма с теплыми словами от школьников.

Прием гуманитарной помощи от жителей и организаций города Ялуторовска и Ялуторовского района продолжается по адресу: г. Ялуторовск, ул. Тюменская, 23.