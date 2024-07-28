Тюменцы могут отправиться на Всероссийский форум "Полюс"

3 октября в Архангельске стартует Всероссийский форум молодых ученых "Полюс". Подать заявку можно на платформе ФГАИС "Молодежь России" до 31 июля.

Принять участие могут тюменцы от 14 до 35 лет, которые хотят развить свои научно-исследовательские способности и создать инновационный проект вместе с командой единомышленников. Ожидается 300 участников из практически всех регионов России.

Для молодежи подготовили четыре тематических направления:

— Популяризаторы — для тех, кто стремится распространять научные знания среди сверстников. Участники будут разрабатывать собственные проекты, цель которых — сделать науку доступной и интересной для молодого поколения;

— Инноваторы — для аспирантов и студентов, имеющих научные разработки. Участники создадут уникальный продукт для региональных компаний;

— Исследователи — для аспирантов и студентов, занимающихся научными исследованиями. Вместе они смогут создать уникальный продукт и открыть путь к построению успешной карьеры в области науки и технологий в России.

— Первые — для активистов Движения Первых в возрасте от 14 до 17 лет. Они сформулируют концепцию научно-популярного проекта.

Участники форума посетят экскурсии, пообщаются с учеными, придумают концепции научно-популярных проектов и изучат возможности для развития, доступные молодым исследователям в России, сообщает Мой-портал.ру.