Член Студсовета Тюменской области Ракель Абасова готовит проект по обмену опытом

В рамках проекта участники будут изучать иностранные языки для обмена знаниями с представителями вузов города, приехавших из других стран.

"Еще нет названия, так как он только в стадии разработки. Подготовим все документы примерно в сентябре, после чего я совместно с моими сокурсниками из Тюменского медколледжа подам его на конкурс. Сначала апробируем инициативу на ребятах из нашего учебного заведения, а после адаптируем на весь регион", - рассказала Ракель Абасова.

Ранее девушка участвовала в генерации по разработке программы международного сотрудничества, где каждый смог предложить новые инициативы в данном направлении, сообщает Тюменская линия.