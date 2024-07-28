Член Студсовета Тюменской области Ракель Абасова готовит проект по обмену опытом

16:32 28 июля 2024
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В рамках проекта участники будут изучать иностранные языки для обмена знаниями с представителями вузов города, приехавших из других стран.

"Еще нет названия, так как он только в стадии разработки. Подготовим все документы примерно в сентябре, после чего я совместно с моими сокурсниками из Тюменского медколледжа подам его на конкурс. Сначала апробируем инициативу на ребятах из нашего учебного заведения, а после адаптируем на весь регион", - рассказала Ракель Абасова.

Ранее девушка участвовала в генерации по разработке программы международного сотрудничества, где каждый смог предложить новые инициативы в данном направлении, сообщает Тюменская линия.

Теги: проект
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