В августе увеличится трафик на дорогах

В августе на федеральных автодорогах Тюменской области будут приняты дополнительные противоаварийные меры. Поскольку увеличится трафик движения и рисков ДТП. Жители северных округов начинают возвращаться из отпусков, внутрирегиональный трафик увеличивается в связи с подготовкой к новому учебному году и окончанию летнего периода. На отдельных потенциально опасных участках трасс будут работать дополнительные наряды ДПС, в том числе в командировки выедут инспекторы специализированного взвода полка ДПС Госавтоинспекции. "На трассах Тюменской области скоростной режим фиксируется дорожными камерами, работают приборы "КордонПро", - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер,

Но основным сдерживающим фактором остается человеческий. Мы рекомендуем водителям соблюдать самосохраняющее поведение на дорогах: чаще отдыхать, не превышать скорость, минимизировать опасные маневры обгона и выезда на встречную полосу", - сказал Андрей Миллер, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.