С 1 августа можно подать заявку на Всероссийский конкурс научной фантастики "Россия 2050" от Агентство стратегических инициатив

Конкурс направлен на стимулирование интереса общества к теме будущего России и к возможным сценариям развития страны через 25 лет. Подать заявку можно с 1 августа до 15 ноября 2024 года. Победителей назовут 1 августа 2025 года, сообщает пресс-служба Агентства.

Прием заявок пройдет по четырем номинациям: научно-фантастический рассказ, научно-фантастический рассказ для детей, графический рассказ (комикс) и сценарий пилота научно-фантастического сериала. В конкурсе могут принять участие россияне старше 18 лет.

Лауреаты в каждой из номинаций получат денежные призы в размере 500 тыс., 300 тыс. и 200 тыс. рублей. Рассказы победителей также опубликуют в сборнике и предоставят возможность разработать лучшие сценарии пилотов сериалов ведущими отечественными интернет-платформами, сообщает Тюменская линия.