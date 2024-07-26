Более 14 тысяч юных тюменцев поучаствовали в профпроектах службы занятости

В муниципалитетах Тюменской области проходят профориентационные проекты для детей и молодежи, участниками различных тренинговых занятий, марафонов профессий, мастер-классов, игр, квестов, акций стали уже более 14 тысяч человек.

Увлекательные форматы мероприятий помогают ребятам узнавать о "мире профессий", востребованных специальностях, ведущих предприятиях Тюменской области, образовательных организациях, где можно получить желаемую профессию, раскрывать свои новые таланты и способности.

Каждый день появляются новые сферы деятельности, технологии и оборудование, раскрываются новые возможности для самореализации. Выбор профессии — это важное решение, которое будет влиять на дальнейшую жизнь человека.

Чтобы помочь молодежи сделать осознанный выбор будущей профессии, проводятся различные акции: "Моя профессия – мое будущее", "Старт к успеху", "Летний лагерь – территория профориентации", "Календарь профессий", "Неделя без турникетов", "Экскурс в профессию", "Дни семьи", "Родина моя".

Подробнее узнать о профориентационных акциях и проектах можно у специалистов Кадрового центра "Работа России" по телефону: +7 (3452) 27-31-18, доб. 520, 521.