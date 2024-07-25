Тюменские ветераны СВО провели более двадцати встреч с подростками

Ветераны СВО проводят уроки патриотического воспитания в образовательных учреждениях Тюменской области, в Тюмени за месяц состоялось более двадцати таких встреч.
Фонд "Защитники Отечества" и Российское общество "Знание" запустили акцию "Служу Отечеству". Ее суть – вовлечение ветеранов СВО в работу с молодежью. В рамках акции ветераны СВО проводят лекции и практические занятия в образовательных учреждениях.
"Никто не расскажет о подвигах защитников лучше, чем они сами. Акция "Служу Отечеству" проходит по всей стране. Она направлена на вовлечение ветеранов СВО в патриотическое воспитание молодежи. Сегодня как никогда нужно показывать примеры патриотизма юношам и девушкам", - уверена руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области Динара Поштаренко.
Навыкам публичных выступлений и коммуникации с молодежью" ветеранов обучили На базе Тюменского государственного университета. Договориться о лекциях с ветеранами СВО можно по номеру телефона: 69-69-02. Встречи проходят на всей территории Тюменской области.
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